Pascal Bresson, Julie M., Yoann, Kumiyo Noé, Laura Zuccheri, Marco Castiello, pas moins de 55 auteurs animent ce week-end le festival de BD de Contern présidé par le dessinateur Batem au moment de souffler ses 25 bougies.

Culture 19

25e anniversaire ensoleillé au festival de la BD à Contern

Pascal Bresson, Julie M., Yoann, Kumiyo Noé, Laura Zuccheri, Marco Castiello, pas moins de 55 auteurs animent ce week-end le festival de BD de Contern présidé par le dessinateur Batem au moment de souffler ses 25 bougies.

De nombreux visiteurs se sont rendus samedi et ce dimanche au festival de la bande dessinée à Contern qui fête cette fois son 25e anniversaire. Pas moins de 55 auteurs s'y prêtent au jeu des dédicaces. C'est «le» rendez-vous des fans de BD mais aussi des collectionneurs et revendeurs d'albums. Notre photographe, Alain Piron était de passage et y a même rencontré des superhéros:

19 Photo: Alain Piron

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron Photo: Alain Piron