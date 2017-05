Wenn Sie in diesen Tagen die Internetseite des „Luxemburger Wort“ aufrufen, dann wird Ihnen die unscheinbare Änderung möglicherweise aufgefallen sein: Unsere vollständige Internetadresse lautet nun nicht mehr „http://www.wort.lu“, sondern „https://www.wort.lu“.



Außer dem zusätzlichen Buchstaben in der Adresszeile wird jetzt vor der Webadresse im Browserfenster ein grünes Vorhängeschloss angezeigt. Im Klartext: Wir haben Wort.lu und unsere mobilen Anwendungen auf das Übertragungsprotokoll HTTPS umgestellt, um für noch mehr Sicherheit und einen besseren Schutz privater Daten zu sorgen.

Wozu ist dieses HTTPS gedacht und wie funktioniert es?

Jedes Mal, wenn Sie im Internet eine Seite aufrufen, wird eine Anfrage an einen Computer verschickt. Dieser Rechner sorgt dann dafür, dass die angeforderten Informationen auf Ihren Rechner oder Ihr Smartphone übertragen werden.

Das Internet ist ein offenes Netz

Diese Kommunikation erfolgt über ein offenes Netz. Ob Fotos, Mails, Kontostand oder Passwörter – alle Daten werden in einem frei lesbaren Datenformat verschickt. HTTPS dagegen stellt eine sichere Verbindung über diesen unsicheren Kanal her, indem die Datenübertragung in beide Richtungen verschlüsselt wird.



Eingesetzt wurde HTTPS zunächst vor allem beim Onlineshopping. Seit geraumer Zeit gewichtet die Suchmaschine Google Seiten mit HTTPS höher als Seiten ohne Zertifizierung.



Das grüne Sicherheitsschloss weist auf die gesicherte Datenübertragung hin.

Foto: Lex Kleren

Durch die Authentifizierung einer Webseite können Sie als Nutzer sicher sein, dass die HTTPS-Seite Wort.lu tatsächlich vom „Luxemburger Wort“ veröffentlicht wurde und nicht von Dritten manipuliert wurde (Datenintegrität).



Dank der Verschlüsselung kann sich kein Unbefugter in Ihre Kommunikation mit einer HTTPS-Seite einschalten, etwa um personenbezogene Informationen abzugreifen. Außenstehende können nicht mitlesen, welche Informationen Sie auf Wort.lu abrufen.

Für Sie als Nutzer sollte die Umstellung von Wort.lu auf HTTPS ohne erkennbare Veränderung erfolgen. Alle aktuellen Standardbrowser wie Firefox, Chrome oder Safari sind in der Lage, Sicherheitszertifikate zu erkennen, die für die einzelnen Webseiten ausgestellt werden.

Für das Wort.lu-Entwickler-Team bedeutete die Umstellung auf HTTPS monatelange Vorarbeit. An vielen Stellen setzt Wort.lu so genannte „eingebettete“ Dienste ein, ob Karten von Google Maps, Tweets von Twitter, Videos von YouTube, Infografiken von infogr.am oder auch Anzeigen. In jedem einzelnen Fall mussten wir so weit wie möglich sicherstellen, dass die Inhalte fehlerfrei dargestellt werden.

Über 200 000 Artikel durchforstet

Dazu zählen auch Artikel, die vor Jahren veröffentlicht wurden, als HTTPS noch nicht die Bedeutung hatte wie heute. Unsere IT-Spezialisten entwickelten Werkzeuge, um über 210 000 Artikel, die auf Wort.lu gespeichert sind, auf mögliche technische Fehlerquellen zu prüfen. Einige Hundert Artikel wurden zudem manuell nachbearbeitet. Auch das Redaktionssystem von Wort.lu musste angepasst werden.

Doch trotz allem Bemühen um Sorgfalt ist nicht auszuschließen, dass es auf einzelnen Seiten zu Fehlermeldungen, Warnhinweisen sowie falsch angezeigten oder fehlenden Inhalten kommt. Wir beobachten das Verhalten von Wort.lu sehr genau und werden Fehler nach Möglichkeit umgehend beheben.

