(mp) - Zu viel Zucker macht dick, darüber sind sich Mediziner bereits seit Jahrzehnten einig. Doch auch Süßstoffe haben den Ruf, nicht gerade förderlich für Figur und Gesundheit zu sein - immerhin gehören auffallend viele Übergewichtige zu den Cola-Light-Bestellern. Das aber ist laut Professor Hans Hauner, Direktor des Else-Kröner-Fresenius-Zentrums für Ernährungsmedizin in München, ein Trugschluss.

Zwar offenbare eine im Fachmagazin "Plos One" veröffentlichte Studie einen Zusammenhang von Süßstoffen und Übergewicht - Menschen, die regelmäßig Süßstoffe zu sich nehmen, haben also ein deutlich höheres Risiko für Hüft- und Bauchspeck. Eine direkte Kausalität kann daraus aber nicht hergeleitet werden.

"Es kann genauso gut sein, dass diejenigen, die regelmäßig Süßstoffe zuführen, sich generell eher fettreich und ungesünder ernähren als diejenigen, die keine Süßstoffe zuführen", so Hauner. Völlig unbedenklich seien die Zucker-Ersatzstoffe in größeren Mengen dennoch nicht. Aber: "Süßstoffe sind im Vergleich zu Zucker in jedem Fall das geringere Übel", sagt der Experte. Am besten für die Gesundheit wäre es jedoch, sowohl auf Zucker als auch auf Süßstoff zu verzichten.