In den Sommerferien werden wir in der Praxis sehr häufig nach einer guten Urlaubsunterbringung für Haustiere gefragt. Entweder, weil eine Zusage von Freunden oder Familienangehörigen, das Tier während der Abwesenheit seiner Besitzer zu pflegen, plötzlich zurückgezogen wurde – was leider öfter geschieht, als man annehmen möchte. Oder weil man sich schlicht keine Gedanken darüber gemacht hat, ob das Tier auf die Reise mitgenommen werden soll oder eben nicht.

Wer seinen Urlaub in einem Land verbringen wird, dessen klimatische Bedingungen den heimischen in etwa entsprechen, sollte versuchen, wenigstens den Familienhund mitzunehmen ...