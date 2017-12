von Dr. Romi Roth

Der geplagte Besitzer der ansonsten reizenden Mischlingskatze Lillith berichtet, dass das anhängliche Tierchen in letzter Zeit ziemlich zurückhaltend ist und sich manchmal sogar richtig bösartig benimmt. Hinzu kommt, dass die an sich sehr saubere und trotz ihrer chronischen Niereninsuffizienz bislang völlig stubenreine Katze in den letzten Wochen ihre Häufchen und Pfützchen wahllos im Haus verteilt.

Die zwölfjährige, gegenüber Fremden eher scheue Lillith, die sich auch bei früheren Besuchen in der Praxis schon nicht gerne anfassen ließ, wurde dieses Mal bei unseren Annäherungsversuchen derart wild, dass eine leichte Sedierung nötig war, um sie überhaupt untersuchen zu können ...