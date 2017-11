von Dr. Romi Roth

In der Sprechstunde lässt Kater Pixel sich erstaunlich willig die Maulhöhle inspizieren, was sogleich zu einer ernsten Diagnose führt: Er leidet an einer schweren chronischen Zahnfleischentzündung (Gingivitis).

Da sich gesundheitliche Probleme bei Katzen selten durch eindeutige Symptome manifestieren, wird das anfängliche Stadium dieser Krankheit höchstens beim jährlichen Gesundheitscheck bemerkt ...