von Dr. Romi Roth

Tatsächlich sind Herzprobleme bei Hunden – anders als bei Katzen – nicht selten. Was die Statistik im Einzelfall taugt, musste die Besitzerin der Britisch-Kurzhaarkatze Feodora am eigenen Leib erfahren. Obwohl Hunde sehr selten an HCM (Hypertropher Cardiomyopathie) erkranken, der Feodora letztlich erlegen war, und auch nicht zum Herzinfarkt neigen, gibt es doch bei ihnen viele andere Herzleiden.



Sehr häufig haben Herzerkrankungen beim Hund eine genetische Ursache ...