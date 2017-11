von Dr. Romi Roth

Verletzungen der Augenumgebung durch Kämpfe sind leider nicht selten. Bei Tieren, bei denen der Lidschlussreflex gut und prompt ausgelöst wird, kommt es glücklicherweise eher nicht zu Traumata am Augapfel selbst. Kater Emil hatte damals allerdings unter dem störenden Einfluss einer Überfunktion seiner Schilddrüse zu leiden, was auch den allgemeinen Schutzreflexen ziemlich abträglich war. Bei Emil kam es anschließend immer wieder zu Entzündungen, so dass man sich schließlich dazu entschloss, das kranke Auge chirurgisch zu entfernen (Enukleation).



Die häufigste Ursache für Augenprobleme bei Katzen sind Viruserkrankungen. Leos Probleme sind jedoch anderer Art. Obwohl nur Persermischling, hat er doch ein kurzes Näschen, was zur Verengung der Tränennasenkanäle und damit zu Abflussstörungen führte. Mit dem Natriumfluoreszein-Test, bei dem sich die geschädigte Hornhaut gelbgrün verfärbt, konnte am rechten Auge ein breitflächiges Geschwür festgestellt werden. Zudem wurde herausgefunden, dass Leo ebenfalls nicht genügend Tränen produziert. Durch das operative Entfernen der störenden Gesichtsfalten wurde der darunter liegende Tränen ableitende Apparat etwas saniert, sodass der Abfluss der Augenflüssigkeit nicht mehr oben aus dem Auge, sondern unten durch die Nase erfolgt.

Die Tränendrüsen mussten für einige Monate weiterhin mehrmals täglich mit Präparaten unterstützt werden, die das Auge befeuchten und die Hornhaut mit Nährstoffen versorgen.

Ein häufig gewordenes Augenproblem bei Katzen betrifft die hinterste funktionelle Augenschicht, die Retina, also die Netzhaut. Durch zu hohen Blutdruck, der bei Katzen aufgrund einer chronischen Nierenerkrankung entstehen kann, können Blutgefäße in der Retina platzen und in der Folge eine Blutung im Auge verursachen. Wenn in diesem Fall nicht sofort gehandelt wird, ist die Sehkraft am betroffenen Auge unwiederbringlich verloren. Jede noch so kleine Veränderung eines Katzenauges sollte daher ernst genommen und möglichst bald dem Tierarzt gezeigt werden.