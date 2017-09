(C./mk) - Menschen können kleine Zahlen bis vier intuitiv erkennen, beim Rechnen sind sie aber auf das Hilfsmittel der Sprache angewiesen. Doch wie lösen Menschen Rechenaufgaben, die ihnen in den verschiedenen Sprachen gestellt werden, die sie sehr gut beherrschen. Diese Frage untersuchte eine Forschergruppe um Amandine Van Rinsveld und Christine Schiltz vom Cognitive Science and Assessment Institute (COSA) der Universität Luxemburg. Für die in der Fachzeitschrift „Neuropsychologia“ erschienene Studie rekrutierten die Wissenschaftler Versuchspersonen mit Luxemburger Muttersprache, die ihre Schulzeit in Luxemburg absolviert und an französischsprachigen Universitäten in Belgien studiert hatten.

Die Studienteilnehmer mussten in zwei getrennten Testsituationen sehr einfache und etwas komplexere Additionsaufgaben sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache lösen. Bei den Tests stellte sich heraus, dass die Probanden einfache Additionen in beiden Sprachen gleich gut lösen konnten. Für komplexe Additionen auf Französisch benötigten sie aber mehr Zeit als bei einer identischen Aufgabenstellung auf Deutsch. Außerdem machten sie bei der Lösung der französischsprachigen Aufgaben mehr Fehler.

Während der Tests wurde mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRI) die Hirnaktivität der Probanden gemessen. Es zeigte sich, dass abhängig von der verwendeten Sprache unterschiedliche Hirnregionen aktiviert waren. Bei der Addition auf Deutsch zeigte sich eine kleine Sprachregion des linken Temporallappens aktiviert. Bei der Lösung komplexer Rechenaufgaben in französischer Sprache waren bei den Versuchspersonen zusätzlich Teile des Gehirns beteiligt, die für das räumlich-visuelle Denken verantwortlich sind. Während des komplexeren Rechnens in französischer Sprache griffen die Probanden ergänzend auf bildliches Denken zurück.

Die Untersuchungen geben keinen Grund zu der Annahme, dass die Probanden die Aufgaben vom Französischen ins Deutsche übersetzten. Während sie deutschsprachige Aufgaben auf Basis der klassisch bekannten numerisch-verbalen Hirnareale lösen konnten, erwies sich dieses System für die zweite Unterrichtssprache Französisch allein als nicht tragfähig genug. Um die Rechenaufgaben auf Französisch zu lösen, mussten die Testpersonen systematisch auf andere Denkprozesse zurückgreifen, die als solche bei monolingualen Personen noch nicht beobachtet wurden.

Die Untersuchung dokumentiert erstmals mithilfe von Hirnaktivitätsmessungen und bildgebenden Verfahren den nachweisbaren kognitiven Mehraufwand bei der Lösung mathematischer Aufgaben in der sekundären Unterrichtssprache. Die Forschungsergebnisse zeigen klar, dass mathematische Prozesse direkt von der Sprache beeinflusst werden.

Höherer Lernaufwand

Für das Luxemburger Schulsystem sind diese Erkenntnisse bedeutsam, da beim Übergang von der Grundschule auf das Gymnasium im Fach Mathematik ein Wechsel von der primären Unterrichtssprache Deutsch zur sekundären Unterrichtssprache Französisch stattfindet. Zudem verfügen heutige Schülerpopulationen in weit geringerem Maße als früher über einen deutschsprachigen Hintergrund. Somit ist anzunehmen, dass viele Schüler schon in der Grundschule visuelle Übersetzungsleistungen erbringen müssen.