von Julia Maria Zimmermann

Der Laufsport erfreut sich großer Beliebtheit, auch im Großherzogtum. „Wir schätzen, dass etwa 15 Prozent der Luxemburger regelmäßig läuft“, sagt Daniel Theisen, Chef des sportmedizinischen Forschungslabors am Luxembourg Institut of Health (LIH). „Das ist eine Sportart, die sehr leicht zugänglich ist: Jeder kann laufen, man kann fast überall und zu jeder Zeit laufen.“



Dabei ist der Sport nicht ohne Risiken: Über 60 Prozent der Hobbysportler erleiden im Jahr durchschnittlich eine Verletzung. Für Untrainierte liegt das Risiko sogar deutlich höher. Besonders häufig verletzen sich Läufer am Knie, aber auch an Wade und Fuß.

Dass es ratsam ist, mit angemessenem Schuhwerk zu joggen, dürfte also auch Laien klar sein. Insbesondere die Stoßdämpfung von Laufschuhen wurde angesichts der hohen Belastung für die Gelenke von Sportartikelherstellern immer wieder verbessert. Überraschenderweise sind aber wissenschaftliche Studien über die tatsächliche Wirkung der Dämpfung Mangelware.

Auswirkungen von Laufstil und Schuhwahl



Das sportmedizinische Forschungslabor (SMRL) des LIH möchte dies in einer großangelegten Studie ändern. Das Team um Verletzungsforscher Laurent Malisoux will wissen, ob die Stoßdämpfung der Schuhe tatsächlich einen Einfluss auf das Verletzungsrisiko beim Laufen hat und inwiefern individuelle Lauftechniken eine Rolle spielen. Schließlich interessiert die Forscher, welchen Einfluss das Gewicht des Sportlers sowohl auf die Lauftechnik als auch auf die Anforderung an die Stoßdämpfung des Schuhs hat.

Zu diesem Zweck hat das SMRL spezielle Laufschuhe entwickelt, die von über 800 freiwilligen Teilnehmern während sechs Monaten im Alltag getestet werden sollen. Die Probanden absolvieren zunächst unter Laborbedingungen einen Test, bei dem das typische Laufverhalten analysiert wird. „Ideal wäre es natürlich, wenn wir das reale Laufverhalten über Sensoren in den Schuhsohlen analysieren könnten. Aber soweit ist die Technik noch nicht“, bedauert Theisen.



Bahnbrechend könnte die Studie aber schon jetzt sein: Vorgängerstudien waren mit bis zu 100 Teilnehmenden zwar schon durchaus respektabel, aber die jetzige Erhebung sei in ihrer Größenordnung einzigartig, so Theisen. Das sportmedizinische Forschungslabor des LIH hat sich durch seine Forschung international einen Namen gemacht. Insbesondere für die Prävention von Verletzungsrisiken im Laufsport genießt das Labor weltweites Renommee.

Studienteilnehmer - bitte melden!



Für die Studie werden vom LIH auch noch Freiwillige gesucht. Teilnehmen können alle Personen über 18 Jahren, die regelmäßig laufen wollen - und zwar unabhängig von Gewicht, Kondition und Erfahrung. Die Studienteilnehmer erhalten neben den Laufschuhen, die ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt werden, nach Abschluss der Forschungen eine detaillierte Analyse ihres Laufverhaltens.



Eine Laufbandanalyse solchen Umfangs kostet üblicherweise um die 100 Euro, „das ist also schon ein schönes Geschenk“, erklärt Malisoux lachend. Interessierte finden weitere Informationen zur Teilnahme auf http://tipps.lu/.