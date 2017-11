(dpa) - Erstmal klingt es ganz schön eklig: Anhänger des „No-Poo“-Trends benutzen kein Shampoo mehr. Auch Pflegespülung und Kuren kommen ihnen nicht ins Haar. Auf den ersten Blick mag das gewöhnungsbedürftig sein - bei näherem Hinsehen findet man aber durchaus gute Gründe für den Verzicht.

Haare machen heute eine Menge mit. Sie werden gefärbt oder getönt, bekommen Strähnchen, werden geglättet oder gelockt und bekommen Festiger, damit die Pracht auch hält. Darüber hinaus werden sie fast täglich gewaschen. Viele glauben, die Mähne bleibe nur durch ständiges Waschen schön glänzend. Aber egal wie viel man wäscht und spült und sprüht und gelt - irgendwann will die Frisur einfach nicht mehr sitzen. Nicht trotz, sondern wegen der ganzen Pflege.

Zu viele künstliche Inhaltsstoffe

Konventionelle Shampoos enthalten viele künstliche Inhaltsstoffe, die unsere Kopfhaut irritieren oder sogar nachhaltig schädigen können. Synthetische Parfümstoffe etwa können Allergien auslösen. Bis vor kurzem galt auch Silikon in Shampoos als wahre Wunderwaffe für schönes Haar. Mittlerweile sind Silikone jedoch aus vielen Shampoos wieder verschwunden.

Andere Inhaltsstoffe können die Kopfhaut und Haare allerdings ebenfalls aus dem Gleichgewicht bringen. Tenside beeinflussen manchmal den pH-Wert der Kopfhaut. Der absurde Effekt: Die Haare fetten umso schneller nach, je öfter man sie wäscht.

Der „No-Poo“-Trend setzt genau da an. Durch den bewussten Verzicht auf gängige Pflegemittel soll das Haar wieder in seinen natürlichen Zustand versetzt werden. Die Haarqualität, aber auch der Zustand der Kopfhaut verbessern sich, feines Haar bekommt mehr Volumen, und dickes Haar wird weicher.

Allerdings bedeutet „No-Poo“ nicht den kompletten Verzicht auf Pflege. Experten raten, die Haare mit einer Bürste zu pflegen, die aus Naturhaaren wie etwa Wildschweinborsten gefertigt ist. Das reinigt Haar und Kopfhaut von Schmutz und Staub. Darüber hinaus sorgt die Pflege mit der Bürste dafür, dass sich das natürliche Haarfett von der Kopfhaut aus gleichmäßig bis in die Spitzen verteilt - das Haar wird geschmeidig. Die von der Generation der Großeltern propagierten 100 Bürstenstriche funktionierten nach demselben Prinzip.

Natürliche Pflegeprodukte

Auch abseits des Bürstens muss auf Pflege nicht komplett verzichten, wer kein Shampoo mehr benutzen möchte. Hier ein kleiner Fahrplan für „No-Poo“-Neulinge: „Nach ein paar Tagen waschen nur mit Wasser, benutzt man Backpulver, das die Kopfhaut durch das enthaltene Natron ganz natürlich reinigen soll." Wer mag, kann die Haarspülung durch Apfelessig ersetzen, der die Haare weich und geschmeidig macht. Dafür wird verdünnter Apfelessig über die Haare gegeben. Aber Achtung: Vor allem bei der Wäsche, aber auch danach, riecht Essig sehr stark. Also unbedingt auf ausreichende Verdünnung achten.

Umzusetzen ist der Verzicht auf Shampoo also ganz einfach - nur leicht ist das ganz und gar nicht. Vor allem die ersten Wochen sind eine echte Belastungsprobe. Nicht nur, weil man das gewohnte Pflegeritual vermisst, sondern auch, weil sich das Haar erst einmal umstellen muss. Die Kopfhaut produziert häufig deutlich mehr Talg, was die Haare fettig aussehen lässt. Hinzu kommt eine unschöne Schüppchenbildung. Diese Umgewöhnungsphase kann von einem Monat bis zu einem halben Jahr dauern. Ohne Durchhaltevermögen geht es also nicht.

„No-Poo“ ist zudem nicht für jeden geeignet. Manche Menschen neigen zu Kopfschuppen und gereizter Kopfhaut. Liegt eine Veranlagung zu diesem sogenannten seborrhoischen Ekzem vor, ist die Anwendung eines medizinischen Shampoos mit einer Anti-Pilz-Substanz unbedingt erforderlich. Wer diese wichtige Behandlung weglässt, riskiert eine massiv juckende Schuppenkruste auf der Kopfhaut, die nach und nach zu Haarausfall führt. Bei Problemen mit der Kopfhaut rät der Experte, einen Fachmann zu befragen, bevor man einfach mal das Shampoo weglässt.