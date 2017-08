(dpa) - Es ist ein Brocken groß wie ein ganzes Dorf: Ein riesiger Asteroid von 4,4 Kilometern Durchmesser rast an diesem Freitag an der Erde vorbei. Der Himmelskörper mit dem Namen „Florence“ soll den Blauen Planeten in einer Entfernung von sieben Millionen Kilometern passieren, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte. Das entspricht etwa der 18-fachen Entfernung zwischen Erde und Mond, gilt aber in der Astronomie als ziemlich nah.

„Florence“ ist demnach der größte Asteroid, der seit Beginn der Nasa-Aufzeichnungen vor rund hundert Jahren der Erde so nah kommt. „Zwar haben viele bekannte Asteroiden die Erde näher passiert als "Florence" am 1. September, aber sie wurden alle als kleiner eingeschätzt“, sagte Nasa-Experte Paul Chodas. Zum Vergleich: Am 12. Oktober soll der Asteroid „2012 TC4“ in rund 43 000 Kilometern (ein Achtel der Distanz zum Mond) an der Erde vorbeifliegen. Er ist aber mit bis zu 30 Metern Durchmesser um ein Vielfaches kleiner.

„Florence“ wurde 1981 entdeckt und ist nach der britischen Krankenschwester Florence Nightingale (1820-1910) benannt. Nach Nasa-Angaben dürfte sich der Himmelskörper der Erde nicht vor dem Jahr 2500 wieder nähern. Der Experte Dmitri Wibe von der Russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau sagte, die Flugbahn des Asteroiden sei hinreichend bekannt. „In den kommenden Jahrhunderten stellt er keine Gefahr dar“, sagte er der Agentur Ria Nowosti. Zu sehen sei der Asteroid mit sehr guten Teleskopen als heller Punkt.

Asteroiden gelten als Überreste unseres frühen Sonnensystems. Die Felsbrocken bewegen sich wie Planeten auf einer Umlaufbahn um die Sonne.