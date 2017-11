(dpa) - Bei Rückenproblemen denken die meisten Menschen an einen Hexenschuss oder herausgerutschte Bandscheiben. Dahinter kann aber ein Übeltäter stecken, den kaum einer auf dem Zettel hat: das Iliosakralgelenk - kurz ISG.

Probleme mit dem Iliosakralgelenk äußern sich meistens als einseitige Schmerzen im unteren Rückenbereich. Doch sie können auch in Richtung Oberschenkel, Po, in die Leistengegend, den Bauch oder sogar bis zum Fuß ausstrahlen.

Die beiden handtellergroßen Gelenke verbinden die Wirbelsäule auf Höhe des Kreuzbeins mit den Beckenschaufeln. Allerdings führt der Begriff „Gelenk“ in die Irre, es ist kein Kugelgelenk, wie es das beispielsweise an Hüft- oder Schulterknochen gibt, sondern ein flaches Gelenk, dessen Bewegungsspielraum nur wenige Grad beträgt.

Eine Art Stoßdämpfer

Das ISG dient als Stoßdämpfer in der Mitte des Rumpfes. Geht jemand zum Beispiel joggen, entsteht beim Auftreten eine Belastung, die über die Beine an den Beckenring weitergeleitet, dort abgefangen und anschließend an den Rumpf und die Wirbelsäule weitergegeben wird. Muskeln und Bandstrukturen halten und stabilisieren das ISG, damit es diese stoßdämpfende Funktion übernehmen kann.

Werden die stabilisierenden Strukturen weicher - zum Beispiel durch die Hormonumstellung in einer Schwangerschaft - oder kommt es bei einem Sportunfall zu kleinsten Verletzungen, kann das Beschwerden verursachen. Oft klagen Patienten über Schmerzen, wenn sie lange stehen müssen oder nach dem Liegen oder Sitzen aufstehen. Es gibt zudem bestimmte Erkrankungen, die speziell dieses Gelenk betreffen. Dazu gehören Morbus Bechterew und Sakroiliitis.

Schwierigkeiten mit dem Iliosakralgelenk kann prinzipiell jeder bekommen. Aber Menschen, die recht wenig Sport machen, sind aus Erfahrung häufiger betroffen. Auch Menschen, die ein starkes Hohlkreuz haben, erwischt es eher als andere.

Ursache unbedingt abklären lassen

Wer über mehrere Wochen Rückenschmerzen hat, sollte die Ursache unbedingt von einem Facharzt abklären lassen. Stellt sich heraus, dass tatsächlich das Iliosakralgelenk die Schmerzen verursacht, wir zu Bewegung geraten.

Wichtig ist vor allem, die Bauchmuskulatur zu stärken, um den Rücken zu entlasten. Bei Ausdauersportlern geht das zum Beispiel ganz einfach, indem sie nach dem Lauftraining noch einige Sit-ups machen.

Sich zu schonen oder Bewegung zu vermeiden, ist in den meisten Fällen vom Grundgedanken falsch. Operiert wird am ISG nur in absoluten Ausnahmefällen, etwa nach einem komplizierten Beckenbruch.

Wer von vornherein verhindern will, dass das Gelenk blockiert, sollte sich niemals mit vornüber gebeugtem Oberkörper bücken oder gar schwere Dinge in dieser Haltung anheben.