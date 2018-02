Von Michel Thiel

Als die Fuchsjagd in Luxemburg im April 2015 verboten wurde, stieß dieser Schritt bei Kleintierzüchtern, aber vor allem auch bei der Jägerschaft auf wenig Gegenliebe. Die Gründe dafür mögen vielfältig sein, wenn man weiß, dass der Rotfuchs von manchen Jägern als attraktives Jagdwild gesehen wird.

Doch in der Polemik um das Verbot, das in einer erfolglosen Klage des Jagdverbands FSHCL vor dem Verwaltungsgericht gipfelte, wurde zunehmend das Argument in den Vordergrund gestellt, dass eine nicht durch die Jagd regulierte Fuchspopulation eine Gefahr für den Menschen darstellen könnte, weil die Tiere zunehmend infiziert sind ...