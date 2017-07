(vb) - Der Luxemburger Physiker Félix Urbain ist mit dem Exzellenzpreis des Jülicher Forschungszentrums ausgezeichnet worden. Der junge Forscher bekam den Preis für seine Arbeit an Solarzellen, die Energie in Form von Wasserstoff speichern.



Dr. Félix Urbain ist ehemaliger Schüler des Lycée des Garçons in Luxemburg-Lampertsberg. Er studierte in Aachen Materialwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften, um sich dann in Jülich im Bereich Energieträger zu spezialisieren. Das Forschungszentrum Jülich gehört mit 5800 Mitarbeitern zu den größten Forschungszentren Europas.



Dr. Félix Urbain entwickelte am Jülicher Institut für Photovoltaik zusammen mit anderen Wissenschaftlern eine Mehrfachstapelsolarzelle aus Silizium, die Wasserstoff nach dem Prinzip der "künstlichen Photosynthese" direkt mit Sonnenlicht erzeugt – und die sich vergleichsweise kostengünstig produzieren lässt. Mit einem Rekord-Gesamtwirkungsgrad von 9,5 Prozent konnte außerdem die Effizienz entsprechender Module auf Silizium-Basis deutlich gesteigert werden.



Inzwischen forscht der Physiker am Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC) in Barcelona.