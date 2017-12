von Michael Brendler

Als sich der etwa 50-jährige Mann im September 2012 in der Uniklinik in Nashville vorstellte, sah für April Pettit alles nach einer Hirnhautentzündung aus. Kopf- und Nackenschmerzen, dazu Übelkeit und Müdigkeit; die vielen Abwehrzellen in der Hirnflüssigkeit sprachen ebenfalls für eine bakterielle Meningitis, wie die Infektiologin im „New England Journal of Medicine“ berichtete.



Nach ein paar Tagen wurde der Patient mit einer Packung Antibiotika nach Hause geschickt ...