(dpa) - In Indiens Hauptstadt Neu-Delhi sind erstmals seit fünf Jahren wieder Fälle von Malaria aufgetreten. Darüber informiert das deutsche Centrum für Reisemedizin (CRM). Generell zähle Indien nach den Hochrisikogebieten in Afrika zu dem Land mit dem höchsten Malaria-Infektionsrisiko weltweit. Das CRM rät Indien-Touristen, sich vor Reisebeginn über eine mögliche vorbeugende Chemoprophylaxe mit Tabletten zu informieren. Auch die Mitnahme von Medikamenten zur Selbsttherapie kann erwogen werden.

Indien ist groß und das Infektionsrisiko je nach Region unterschiedlich. Am stärksten betroffen seien derzeit die Bundesstaaten Maharashtra samt Mumbai und Gujarat, so das CRM. Besonders viele Fallzahlen gebe es in Odisha. Generell sei der Nordosten stark betroffen. Ob eine Chemoprophylaxe sinnvoll ist, hängt also von der Reiseroute, aber auch von der Art der Reise ab.