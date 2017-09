Interview: Lisa Urbé

Le professeur Scott E. Fahlman inventait la première émoticône à l'Université Carnegie-Mellon aux Etats-Unis il y a 35 ans. Le but était de distinguer les conversations sérieuses des blagues. Fahlman l'écrivait :-) et :-(. Le «Luxemburger Wort» a parlé sur le sujet des émoticônes à Pierre Halté, docteur en sciences du langage. Il a soutenu sa thèse «Les marques modales dans les chats: Etude sémiotique et pragmatique des émoticônes et des interjections dans un corpus de conversations synchrones en ligne» en décembre 2013 à l’Université du Luxembourg, sous la direction de Marion Colas-Blaise, professeur à l’Université du Luxembourg, et de Laurent Perrin, professeur à l’Université Paris Est Créteil.

Qu'est-ce qu'une émoticône? Pouvez-vous spécifier la différence entre les émoticônes et les émojis?

Le grand public utilise les deux termes de façon similaire, pour désigner des pictogrammes qui accompagnent les énoncés dans nos communications numériques en ligne. J’ai choisi, par nécessité scientifique, d’appeler émoticône tout pictogramme dont la fonction spécifique est d’indiquer l’émotion du locuteur. Les émojis sont les pictogrammes issus de la

banque de signe «émoji», apparue dans les années 2000 dans la téléphonie mobile japonaise, et utilisée aujourd’hui dans des applications comme WhatsApp mais aussi sur facebook ou twitter. Parmi les émojis, on trouve donc des émoticônes: des pictogrammes dont la fonction spécifique est d’indiquer une émotion. Mais tous les émojis ne sont pas des émoticônes, car on y trouve aussi des pictogrammes qui n’ont pas cette fonction d’indice d’émotion: des meubles, des véhicules, etc.

Comment les émoticônes sont-elles utilisées et quel groupe d'âge s'en sert?

Si l’on utilise le terme émoticône pour désigner tous les pictogrammes employés dans nos énoncés en contexte numérique, on peut distinguer deux usages. Le plus fréquent est l’utilisation d’un pictogramme pour montrer son émotion. Le locuteur indique par exemple sa joie ou son amusement en produisant un pictogramme de sourire. Les émoticônes accompagnent des énoncés et interagissent avec eux pour produire des sens différents. On les appelle des «modalisateurs»: elles servent non pas à décrire quelque chose, mais à montrer la façon dont on parle de quelque chose. Cela a des effets évidemment très importants sur le sens de ce qui est transmis. Ainsi, si j’envoie à un ami «Tu es vraiment un imbécile :)», l’émoticône permet de comprendre que l’énoncé est une plaisanterie. Si je change l’émoticône, «Tu es vraiment un imbécile :(», l’ensemble redevient sérieux: je ne plaisante plus, mais je pense vraiment que mon ami est un imbécile. On utilise les émoticônes comme on utilise les gestes et les mimiques à l’oral: pour montrer des émotions que l’interlocuteur va décoder et utiliser pour interpréter le sens de ce qu’on veut lui transmettre. Le deuxième emploi des émoticônes (terme ici encore employé dans sa définition «grand public») consiste à les utiliser pour représenter des objets ou des actions. Ainsi, au lieu d’écrire le mot «fauteuil», je peux utiliser un pictogramme représentant un fauteuil. On peut ainsi écrire des petites séquences narratives. Cela se fait le plus souvent sur le mode ludique: ces messages ne peuvent pas être utilisés de façon courante pour remplacer la langue, car ils ne permettent pas d’utiliser les systèmes complexes associés aux morphologies de nos langues: temps et modes verbaux, distinction singulier/pluriel, etc. Les émoticônes sont employées par des utilisateurs de tout âge. Elles ne sont plus l’apanage des douze à vingt-cinq ans, comme elles pouvaient l’être dans les années 2000.

Est-il professionnel d'utiliser des émoticônes?

Les émoticônes sont de plus en plus employées dans le milieu professionnel, parfois dans les e-mails échangés entre collègues – avec, évidemment, des limites qui concernent surtout les rapports hiérarchiques.

Quels malentendus peuvent se produire lors de l'utilisation?

Certaines émoticônes n’ont pas un sens complètement stabilisé. Ainsi, l’émoticône de cœur, par exemple, peut être interprétée très différemment selon l’âge du récepteur. Pour certains, elle indique une vague d'affection, pour d’autres, un amour fort et sincère; cela peut donner lieu à d’énormes malentendus. Par ailleurs, il est aussi possible, comme avec nos gestes et nos mimiques, de sur- ou sous-interpréter une émoticône de sourire et de faire une interprétation ironique d’un énoncé alors que le locuteur ne l’est pas. Mais ces malentendus ne sont pas spécifiques de l’emploi des émoticônes.

Est-ce que les émoticônes peuvent être interprétées autrement dans les différents pays, et les diversités culturelles doivent-elles être prises en compte lors de l'utilisation?

Oui, parce que la valeur des gestes et des mimiques n’est pas forcément la même partout. Le sourire, par exemple, peut prendre des valeurs très différentes selon les cultures. De plus, il existe des spécificités culturelles concernant la forme des émoticônes, surtout celles constituées de signes typographiques. Ainsi, durant les années 2000 à 2010, les locuteurs hispanophones utilisaient beaucoup «XD», émoticône représentant un visage rieur, alors que les autres locuteurs ne l’utilisaient pas. Les locuteurs russophones avaient tendance à allonger certaines émoticônes pour marquer l’intensité de l’émotion indiquée: par exemple «:DDDDDDD».

Quand sur Facebook par exemple, on tape un :) ou un :P, il se transforme automatiquement en un smiley coloré. En plus, l'affichage est différent selon les smartphones. Est-ce que cela peut poser des problèmes?

Oui, cela pose des problèmes de conversion, avec des émoticônes qui apparaissent différentes sur l’appareil de l’émetteur et celui du récepteur. Parfois, les émoticônes n’apparaissent tout simplement pas, ou sont remplacées par un caractère incompréhensible. La transformation automatique d’une séquence de caractères typographiques en pictogrammes dessinés pose un problème: celui de la standardisation des émoticônes et de la perte de créativité des utilisateurs. La variété des émoticônes constituées de signes typographiques est bien plus forte et n’a comme limite que l’imagination des locuteurs. Le sourire, par exemple, peut se faire de bien de façons: :), :-), ^^, ^_^, etc. Les pictogrammes «dessinés» standardisent tout et interdisent la créativité.

Les émoticônes peuvent-elles vraiment remplacer nos sentiments que nous ne pouvons décrire que difficilement ou même dans quelques cas pas du tout?

Une émoticône ne remplace rien, elle indique une émotion (et pas forcément un sentiment qui est plus complexe). Elle fonctionne tout à fait comme une mimique ou un geste: c’est-à-dire qu’elle ne sert pas à décrire l’émotion, mais bien à la montrer. Le plus souvent, elle sert à faire porter cette émotion sur un énoncé verbal qu’elle accompagne. Une émoticône peut donc permettre à l’interlocuteur de comprendre une émotion sans qu’elle soit explicitement décrite, tout comme un visage en pleurs permet de comprendre la tristesse de quelqu’un.

Les smileys sont de plus en plus utilisés maintenant. Est-ce que cela a des conséquences sur la langue écrite? Si oui, lesquelles?

Les effets les plus importants se retrouvent sur la ponctuation. Ainsi, par exemple, le point d’exclamation est difficilement compatible avec les émoticônes, qui sont en général situées à droite des énoncés, puisque les émoticônes peuvent porter une valeur exclamative (voir par exemple les émoticônes de surprise comme :O ou O_o). Le point final a aussi tendance à disparaître dans les chats, en partie pour cette raison. En dehors de cela, les émoticônes n’ont pas ou très peu d’impact sur la langue écrite: elles apparaissent hors des propositions, elles n’interagissent pas avec les autres éléments d’une phrase, elles ne remplacent pas des mots… Elles jouent simplement, à l’écrit, le rôle que jouent nos mimiques et nos gestes à l’oral.

De nos jours, de nombreux enfants possèdent déjà un smartphone et pour eux, c'est facile d'utiliser des émoticônes. Peut-on dire que ces enfants perdent l'habitude de la langue écrite?

Absolument pas. Les émoticônes ne peuvent pas remplacer la langue écrite et n’ont pas d’impact sur les compétences des scripteurs. Elles sont au contraire un enrichissement, puisqu’elles permettent aux enfants de faire interagir deux systèmes sémiotiques très différents, l’image et le texte, qui sont par ailleurs en contact dans de nombreux médias (bande dessinée, album pour enfants, contenus numériques…). On peut raisonnablement faire l’hypothèse que cela développe leurs capacités de communication à l’écrit plutôt que de les altérer. N’oublions pas, enfin, que les premières écritures de l’humanité étaient en majorité pictographiques. Il est tout à fait naturel que les enfants s’emparent de ces signes pour communiquer leurs émotions à l’écrit.