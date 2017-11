(JMZ) - Die Geophysikerin Tonie van Dam wurde vom „Institut grand-ducal“ mit dem diesjährigen „Grand-Prix“ für Geologie für ihre Arbeiten in der Geodäsie, der Lehre der Ausmessung und Abbildung der Erdoberfläche, ausgezeichnet.

Seit 17 Jahren arbeitet Tonie van Dam in Luxemburg. Sie hat in internationalen Teams an der Schnittstelle zwischen Geophysik, Geodynamik und Klimawissenschaften geforscht, war Autorin in über 120 internationalen Publikationen und ist Mitglied einer Vielzahl nationaler und internationaler Forschungsgremien für Geophysik und Geodäsie.

Ein Schild aus Eis

Anlass für die Auszeichnung ist van Dams Arbeit zu Gravität und Erdoberflächenveränderung auf Grönland. Sie ist Teil der Mitarbeit im internationalen Forschungsprojekt GNET, an dem neben der Universität Luxemburg auch die „Ohio State University“ in den USA, die Technische Universität Dänemark und das Non-Profit-Konsortium Unavco beteiligt sind. GNET bemisst mithilfe von GPS-Daten die sogenannte postglaziale Landhebung auf Grönland.

Während der letzten Eiszeit drückten Eisschilde von mehreren Kilometern Dicke und mehr als 50 000 Quadratkilometer Fläche auf dem Festland mit ihrem Gewicht die Erdkruste in den flüssigen Erdmantel. Nach dem Ende der Eiszeit vor etwa 12 000 Jahren schmolzen die Eisschilde teilweise ab, und die Erdkruste erhob sich wieder. In der Folge kam es zu Veränderungen der Erdoberfläche, die auch Änderungen des irdischen Gravitationsfeldes nach sich zogen. Dieser Prozess ist in den letzten Jahrtausenden zwar langsamer geworden, hält aber immer noch an.

Bedeutung für Klimawandel

Heute gibt es nur noch zwei Eisschilde auf der Erde: einen auf der Antarktis, der gleichzeitig der Hauptspeicher von Süßwasser auf der Erde ist. Ein weiterer liegt auf Grönland. Es ist bekannt, dass das Abschmelzen der Eisschilde zum Anstieg des Meeresspiegels beiträgt.

GNET erlaubt es, millimetergenaue Daten über die Höhenveränderungen des grönländischen Eisschildes zu erhalten und damit winzige Veränderungen der Erdoberfläche und des Meeresspiegels zu erkennen. An der Universität Luxemburg werden diese Daten mit Messungen zum Gravitationsfeld der Erde kombiniert. Daraus ergibt sich ein detailliertes Verständnis über die Geodynamik, also die ständigen Veränderungen von Erdinnerem und Erdkruste. Das ist wiederum nicht nur für das Verständnis des Klimawandels wichtig, sondern es kann darüber hinaus auch von politischer Bedeutung sein.

Für ihre Arbeiten mit dem neuartigen, hoch technisierten Ansatz wurde van Dam geehrt. In der Begründung der Jury heißt es: „Ihr Forschungsgegenstand in der Geophysik, der Geodäsie, geophysikalische Modellierung und Klimawandel verbindet, ist sehr klar definiert.“

Der naturwissenschaftliche Zweig des „Institut grand-ducal“ zeichnet in Zusammenarbeit mit dem „Fonds national de la Recherche“ seit 2010 jährlich luxemburgische Forscher für eine herausragende Entdeckung oder ein Gesamtwerk aus. Eine internationale Jury bestimmt die Preisträger. Der Preis ist mit 5 000 Euro dotiert.