Von Theres Lüthi

Der gesellschaftliche Umgang mit Cannabis ist weltweit im Wandel begriffen. Die Zahl der Länder, welche die Droge zur medizinischen Anwendung oder aber als Genussmittel legalisieren, wächst. In den USA etwa war Cannabis 1991 noch nirgendwo erlaubt. 2012 lebte bereits ein Drittel der US-Bürger in Staaten, in denen der Cannabiskonsum in Form von Gras zu medizinischen Zwecken erlaubt ist.

Wie wirken sich diese gesetzlichen Veränderungen auf den Cannabiskonsum in der Allgemeinbevölkerung aus? Dieser Frage sind Forscher der Mailman School of Public Health der Columbia University in New York nachgegangen ...