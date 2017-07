Von Kim Meyer

Am 21. November 2016 entdeckten Mitarbeiter der Naturverwaltung sechs tote Galloway-Rinder auf einer Weide in Mensdorf. Ein erschreckender Fund: Zwei Kadaver waren bereits skelettiert, die vier anderen stark verwest. Auch die noch lebenden Rinder befanden sich in einem schlechten Zustand, drei weitere Tiere verendeten noch nach ihrem Auffinden. Die toten Galloway-Rinder auf der Weide in Mensdorf bedeuteten einen herben Rückschlag für das Renaturierungsprojekt des Syrtals.

Schnell wurden Vorwürfe von Tierquälerei laut: Die zwei zuständigen Landwirte hätten ihre Pflichten nicht erfüllt und die Rinder vernachlässigt ...