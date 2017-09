von Birgit Pfaus-Ravida

Ein Roboterarm als Assistent. Diese Vorstellung ist für einen Chirurgen wohl nicht ganz unproblematisch. „Als wir den ,Mako’ hier eingeführt haben, gab es einige im Team, die skeptisch waren“, sagt Gregor Baertz, medizinischer Direktor der Hôpitaux Robert Schuman. Und doch ist das Gerät seit einem Jahr im Einsatz.

Doch was kann der „Mako“-Roboter – und warum wurde das kostspielige Gerät den Chirurgen als Assistent an die Seite gestellt? Grob gesagt, macht die Maschine da weiter, wo die Fähigkeiten des Chirurgen aufhören, was das präzise Arbeiten angeht ...