von Stephanie Kusma



„Und als er von blauen Kornblumen und roten Mohnblumen im gelben Kornfeld und von grünen Blättern am Beerenbusch erzählte, da sahen sie die Farben so klar und deutlich vor sich, als wären sie aufgemalt in ihren kleinen Mäuseköpfen.“ Wenn der Mäuserich Frederick in Leo Lionnis gleichnamigem Kinderbuch den Sommer heraufbeschwört, spielen Farben eine wichtige Rolle.

Dasselbe dürfte für die meisten Menschen gelten ...