(TJ) - Erst am vergangenen Wochenende war die Computerwelt wegen der "WannaCry"-Attacke in Angst und Schrecken versetzt worden. Nun steht laut den Spezialisten von "Proofpoint", einer in Cybersicherheit spezialisierten Firma ein weiterer Angriff bevor.

"Adylkuzz" schleust sich - wie "WannaCry" über eine Sicherheitslücke in die Rechner, bewirkt eine deutliche Verlangsamung der Maschine und ziele darauf ab, ohne das Wissen des Nutzers Daten und virtuelle Geldeinheiten zu stehlen.