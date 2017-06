von Birgit Pfaus-Ravida

Eine ganz normale Ultraschalluntersuchung, keine Strahlenbelastung, keine Schmerzen – so einfach kann eine krankhaft erweiterte Bauchschlagader erkannt werden. Der Kopf des Ultraschallgerätes fährt über die Bauchdecke und zeigt im Idealfall dem Arzt auf dem Bildschirm einen schwarzen Kreis, der einen Durchmesser von rund zwei Zentimetern hat. So sieht nämlich der Querschnitt einer gesunden Bauchaorta aus.

Kritisch wird es, wenn der Durchmesser dieses schwarzen Flecks dreieinhalb Zentimeter oder mehr misst – im schlimmsten Fall können es bis zu acht Zentimeter sein. Dann spricht man von einer krankhaften „Aussackung“ der Aorta, einem Aneurysma. Das zu erkennen, hatten sich die Gefäßchirurgen auf die Fahnen geschrieben, die am internationalen Bauchaortenaneurysma-Screeningtag teilnahmen, der am 15. Mai stattfand.

Seit 2013 nehmen auch die Hôpitaux Robert Schuman in Kirchberg in Luxemburg teil. „Bei den Screeningtagen sehen wir immer etwa um die 100 Patienten, etwa zwei davon haben ein Aneurysma“, erklärt Gefäßchirurg Dirk Grotemeyer. Auch in diesem Jahr besuchten zahlreiche Menschen den Screeningtag und ließen sich per Ultraschall untersuchen. In einem Vortrag erfuhren sie alles rund um die Erkrankung, die vor allem ältere Menschen und Raucher betrifft. „Zum Glück rauchen die Menschen weniger als früher, das macht sich bemerkbar“, betonte Grotemeyer.

Die Aorta liegt vor der Wirbelsäule, fängt beim Herz an und zieht sich bis in die Beckengegend. „Über 90 Prozent der Aneurysmen finden sich im Abschnitt unter dem Nabel“, erklärt Klemens Scheideler aus der Abteilung für vaskuläre Chirurgie. Durch die Vergrößerung werden die Wände der Aorta rissig, beulen sich aus und können im schlimmsten Fall reißen. Dann fließt Blut in den Bauchraum, was starke Bauchschmerzen oder einem Kreislaufschock hervorruft. Je größer die Aorta ausgesackt ist, desto größer ist diese Gefahr. Im schlimmsten Fall stirbt der Patient.

Eine lauernde Gefahr

Untersucht wird zuerst per Ultraschall. Bei Bestätigung des Befundes folgt ein CT-Scan. „Wir müssen wissen, wie groß das Aneurysma ist, wie es geformt ist und von wo bis wo es sich erstreckt, ob es zum Beispiel bis in die Beckengefäße reicht“, erläutert Grotemeyer. Das Problem: Oft entwickelt sich die Krankheit langsam, macht lange keine Beschwerden und kann nur durch eine Kontrolluntersuchung entdeckt werden. „Wenn es Beschwerden gibt, deutet dies auf ein rasches Wachstum hin und es gibt Handlungsbedarf. Ansonsten wird durch regelmäßige Untersuchungen weiter beobachtet“, erklärt Anja Braun aus der Angiologie.

Ab den 1960er-Jahren wurde stets die Bauchdecke von oben bis unten aufgeschnitten, das beschädigte Teilstück der Aorta herausgeschnitten und durch eine eingenähte Prothese ersetzt. Heute gibt es noch andere und schonendere Behandlungsmethoden, die je nach Lage und Größe des Aneurysmas angewandt werden. Man kann etwa klein gefaltete Prothesen invasiv durch die Aorta über kleine Zugänge in den Leisten hineinschieben. Sie verhaken sich durch kleine Metallfedern, sogenannte Stents, in der Schlagader und bleiben so an ihrem Platz. Der Vorteil: Kein großer Schnitt ist nötig. „Diese Technik ist zwar nicht für alle Fälle geeignet, aber wenn, dann ist sie eine sehr gute Alternative“, so Grotemeyer.

Bei einem noch neueren Modell härten Prothesen wie Bauschaum aus. „Wir können alle Techniken anbieten“, bestätigt der Chirurg. Heute würde man etwa zu einem Drittel mit dem kompletten Ersetzen arbeiten und zu zwei Dritteln invasiv.

Derzeit sind mehr Männer als Frauen von einem Bauchaortenaneurysma betroffen, weil Männer mehr rauchen – aber die Frauen holen auf. Der Ratschlag an die Patienten: Rauchen vermeiden – dies tut allen Gefäßen und Organen gut –, ab einem fortgeschrittenen Alter zur Kontrolle gehen und bei erhöhtem Blutdruck ebenfalls aufmerksam sein. Dies gilt zudem bei einer familiären Veranlagung. Eine Prophylaxe im eigentlichen Sinne gibt es aber nicht.