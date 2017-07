von Roland Arendt



„Es ist unglaublich, wie schnell eine Art wie die Arnika verschwinden kann und wie lange Wissenschaftler für ihre Rückkehr arbeiten mussten“, bemerkte Umweltministerin Carole Dieschbourg, als sie das Projekt zur Wiederansiedlung der Arnika in Wintger besuchte.

Wie Projektleiter Richard Dalhem erklärte, ist das Projekt „Wiederansiedlung von Arnica montana in luxemburgischen Borstgrasrasen“ abgeschlossen. Es wurde von „natur&ëmwelt Fondation Hëllef fir d'Natur“ durchgeführt und vom Umweltfonds finanziert. Insgesamt wurden über 5 600 Arnikajungpflanzen sowie 15 Arnikasaaten in 13 Gebieten ausgebracht. Die Anwachsquote der Jungpflanzen liegt bis jetzt bei etwa 30 Prozent. Die Erfolgsquote der Ansaaten kann allerdings noch nicht abschließend beurteilt werden.

Vor Beginn des Projektes im Jahr 2011 war die einst weit verbreitete Arnika bis auf zwei kleine Restbestände mit nur wenigen Pflanzen bei Wilwerdingen und Eselborn aus Luxemburg verschwunden. Heute kommen Borstgrasrasen im Großherzogtum nur noch sehr verstreut und kleinflächig vor. Sie nehmen weniger als ein Prozent der vorhandenen Fläche ein.



Foto: Roland Arendt

Ältere Mitbürger kennen die Heilpflanze noch sehr gut, haben sie diese doch früher für ihre Hausmedizin gesammelt, um daraus Tinkturen oder Cremes zur Behandlung von Verstauchungen, Blutergüssen, Muskelschmerzen oder Gelenkbeschwerden herzustellen.

Die Gründe für den dramatischen Rückgang der Arnika liegen vor allem in der Verschlechterung ihrer Lebensräume. Typischerweise wächst die Arnika in Heiden und in sogenannten Borstgrasrasen. Im Vergleich zu heutigen Wiesen sind diese wenig produktiv und wachsen niedrig. Ihr Name geht auf das Borstgras zurück, ein Süßgras, das wegen seiner derben Blätter vom Weidevieh verschmäht wird und das sich deshalb auf der Fläche ausbreiten kann. Nur unter diesen Bedingungen kann sich die Arnika an ihrem Standort gegen die Konkurrenz anderer Pflanzen behaupten.

Diese Biotope sind gekennzeichnet durch sehr wenig Nährstoffe im Boden, einen kalkarmen Untergrund sowie eine regelmäßige, extensive Beweidung. Die Borstgrasrasen und Heiden wurden mit zunehmender Industrialisierung der Landwirtschaft ökonomisch immer uninteressanter, sodass sie vielfach intensiviert, mit standortfremden Gehölzen aufgeforstet oder gar nicht mehr bewirtschaftet wurden. Mit den Lebensräumen verschwand dann auch die Arnika.