von Kim Meyer

Fangen wir mit einem weit verbreiteten Irrglauben an: Menschen werden älter als früher. „Das stimmt so nicht“, sagt Simon Groß, Leiter des RBS – Zentrum für Altersfragen in Luxemburg. „Heute werden einfach mehr Menschen älter als früher.“ Dies sei zuerst einmal ein Zeichen von materiellem Wohlstand. Denn was früher nur wenigen Privilegierten vorbehalten war, ist heute, in Wohlstandsländern wie dem Großherzogtum, eine Folge des Lebensstandards.

Beschäftigt man sich mit dem Altwerden, dann steht man unweigerlich vor der Gretchenfrage, ab wann man eigentlich alt ist ...