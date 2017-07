(dpa) - In der Westantarktis hat sich vom Larsen-C-Schelfeis ein riesiger Eisberg gelöst, der mit 5800 Quadratkilometern fast doppelt so groß wie Luxemburg ist. Das teilte das Bremerhavener Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung am Mittwoch mit.

Er treibe nun nach Norden und wird wohl zwei, drei Jahre brauchen, bis er geschmolzen ist. Es ist mit 175 Kilometern Länge und einer Breite von bis zu 50 Kilometern einer der größten Eiskolosse, den Wissenschaftler in den letzten drei Jahrzehnten registriert haben. Eine Gefahr für die Schifffahrt gehe von dem großen Giganten nicht aus.