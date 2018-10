Zwischen Mut und Demut

Am Donnerstagabend bestreitet F91 das dritte Gruppenspiel der Europa League. Die Düdelinger treffen im Stade Josy Barthel auf Olympiakos.

Am Donnerstagabend bestreitet F91 das dritte Gruppenspiel der Europa League. Die Düdelinger treffen im Stade Josy Barthel auf Olympiakos.

Die Vorfreude ist groß. Im dritten Gruppenspiel der Europa League geht es für die Düdelinger am Donnerstagabend (18.55 Uhr) gegen Olympiakos Piräus. Der griechische Rekordmeister hat in der Gruppe F bislang einen Punkt geholt. F91 noch keinen. "Das wird ein schweres Spiel. Viele denken, wir könnten punkten, aber das ist ein Spitzenteam", so F91-Coach Dino Toppmöller vor dem Duell im Stade Josy Barthel.



Der prominenteste Spieler im Kader der Gäste ist Yaya Touré ...