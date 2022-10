Am Freitagmorgen wurden die nächste Runde der Coupe de Luxembourg ausgelost. Im Viertelfinale kommt es zu einigen interessanten Duellen.

Zweitligist Mamer trifft auf T71

Mamer ist das Überraschungsteam des Basketballpokals. Am Donnerstagabend setzte sich der Zweitligist vor heimischer Kulisse mit 93:91 gegen Résidence durch und erreichte das Viertelfinale.

Dort wartet allerdings die nächste schwierige Aufgabe auf Billy McDaniel und seine Teamkollegen. Wie die Auslosung am Freitagmorgen ergab, trifft Mamer zu Hause auf T71. Die Düdelinger hatten sich im Achtelfinale mit 110:85 gegen Zweitligist BC Mess behauptet.

In den anderen drei Begegnungen kommt es zu Duellen zwischen Erstligisten. Titelverteidiger Basket Esch empfängt Sparta, Heffingen tritt gegen Etzella an und Gréngewald misst sich mit den Musel Pikes. Die Partien werden am 22. und 23. November ausgetragen.

Auslosung Mamer (+10) - T71 Basket Esch - Sparta Heffingen - Etzella Gréngewald - Musel Pikes

