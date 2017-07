(sid) - Olympiasieger Adam Peaty ist bei der WM in Budapest seinen zweiten Weltrekord innerhalb von neun Stunden geschwommen. Der Brite verbesserte im Halbfinale über 50 m Brust in 25''95 die Bestmarke, die er erst am Morgen im Vorlauf aufgestellt hatte, um 15 Hundertstel.

Wenige Minuten später sorgte die Kanadierin Kylie Masse bei ihrem Finaltriumph über 100 m Rücken für den vierten Weltrekord der Titelkämpfe. Die Olympiadritte knackte in 58''10 die acht Jahre alte Marke der Britin Gemma Spofforth aus der Anzug-Ära. Den ersten Weltrekord in der Duna Arena hatte Schwedens Star Sarah Sjöström am Sonntag als Startschwimmerin der Staffel über 100 m Freistil (51''71) aufgestellt.