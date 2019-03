Dylan Groenewegen gewinnt auch die zweite Etappe von Paris-Nice. Bob Jungels war in der Schlussphase vorne zu sehen.

Zweiter Sieg für Groenewegen, Strafe für Jungels

(dpa) - Überschattet von mehreren Stürzen ist die zweite Etappe der traditionsreichen Radrundfahrt Paris-Nice nach 163,5 km von Les Bréviaires nach Bellegarde mit dem erneuten Tagessieg des niederländischen Sprinters Dylan Groenewegen (Jumbo) zu Ende gegangen. Gesamterster bleibt Groenewegen vor dem polnischen Ex-Weltmeister Michal Kwiatkowski (Sky).



Bob Jungels (Deceuninck) war in der Schlussphase an der Spitze des Rennens zu sehen. Im Ziel platzierte sich der Luxemburger Meister als 25. auf Rang (auf 5''). Er bekam allerdings eine Strafe von zehn Sekunden und 500 Schweizer Franken aufgebrummt, weil er offenbar wenige Kilometer vor dem Ziel von Teamkollege Tim Declercq (B) gezogen wurde und sich so einen unfairen Vorteil verschaffte. Jempy Drucker (Bora) kam als 16. (auf 5'') ins Ziel, Alex Kirsch (Trek) platzierte sich als 65. (auf 2'01'').

Auch Drucker bestraft



Auch Drucker wurde von den Rennkommissaren bestraft, da er laut offizieller Mitteilung eine Trinkflasche in die Natur geworfen hatte - nun muss er 200 Schweizer Franken zahlen.



Drucker ist in der Gesamtwertung auf Rang 16 (auf 25'') der Beste des Luxemburger Trios. Auf Rang 34 folgt Jungels (auf 35''). Kirsch liegt auf Position 46 (auf 2'21'').



Wie schon am Vortag sorgten heftige Windböen für mehrere Stürze. Am schlimmsten traf es Warren Barguil (Arkéa), den Tour-de-France-Bergkönig von 2017. Der Franzose verlor zwischenzeitlich das Bewusstsein und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch der Vorjahresdritte Gorka Izagirre (E/Astana) musste das Rennen aufgeben. Die 77. Auflage der Rundfahrt endet am kommenden Sonntag in Nice.