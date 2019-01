Die Handball-Nationalmannschaft Luxemburgs blieb auch im zweiten Spiel in der ersten Phase der Qualifikation zur EM 2022 siegreich und steht kurz vor dem Gruppensieg.

Zweiter klarer Sieg im zweiten Spiel

Luxemburgs Handballer zeigen gegen Bulgarien exzellente Vorstellung

(LuS). - Die Handball-Nationalmannschaft Luxemburgs blieb auch im zweiten Spiel in der ersten Phase der Qualifikation zur EM 2022 siegreich und steht kurz vor dem Gruppensieg.



Luxemburgs Handballer haben auch ihr zweites Spiel in der Quali für die EM 2022 in der Coque für sich entschieden. In einer ebenfalls recht einseitigen Auseinandersetzung mit Bulgarien gelang Wirtz, Bock & Co. ein unerwartet hoher 36:17-Erfolg.

Damit haben die Roten Löwen beste Aussichten auf den Turniersieg, der sie im nächsten Jahr in die zweite Runde der Qualifikation führen kann. Von Beginn an zeigte die FLH-Auswahl ein spritziges, durchdachtes und vor allem schnelles Spiel und liess den Bulgaren, die vor der Partie als stärkster Gegner eingestuft wurden, keine Chance. Der Blitzstart im Expresstempo bescherte der Mannschaft von Nikola Malesevic bereits in der ersten Halbzeit einen Vorsprung von neun Einheiten.

Im zweiten Durchgang legte Luxemburg noch zwei Schippen drauf, beherrschte den defensiv anfälligen Gegner nach Belieben und kam am Ende zu einem furiosen 36:17-Erfolg. Bester Werfer auf Luxemburger Seite war HBD-Linksaussen Tommy Wirtz, der es auf elf Treffer brachte.

Im letzten Gruppenspiel trifft die Handball-Auswahl am morgigen Sonntag auf Grossbritannien. Anwurf in der Coque ist dann um 17 Uhr.