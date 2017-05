(dat) - Stefanie Yderstöm wird auch in der Saison 2017/18 für Etzella Ettelbrück auflaufen, wie der Verein am Montag Morgen mitteilte. Die Schwedin geht dann in die zweite Spielzeit mit Ettelbrück.



Vor etwa einem Monat standen die Zeichen noch auf Abschied. Yderström war bislang noch vom T71 Düdelingen ausgeliehen. Jetzt vollzieht sie aber einen definitven Transfer.

Neuer Frauen-Trainer ist bekanntlich Amadeo Dias.