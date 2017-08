(dat/jg) - Der Name Paolo Lorenzi (I/Weltranglistenposition: 40) weckt bei Gilles Muller (23) gute Erinnerungen: 2015 gewann der Luxemburger bei den French Open das Erstrundenmatch in fünf Durchgängen – und dies nachdem er bereits mit 0:2 Sätzen und einem Break zurücklag.



Am Mittwoch kommt es in New York zu einem Wiedersehen. Muller wird seine Zweitrundenpartie bei den US Open am späten Abend bestreiten. Der Luxemburger trifft auf Court 7 auf den Italiener, dies im Normalfall nicht vor 22 Uhr Luxemburger Zeit.

Es wird das vierte Duell auf ATP-Niveau sein: Muller gewann zwei Begegnungen. Der 35-jährige Italiener setzte sich vor vier Jahren beim einzigen Vergleich auf Hartplatz durch. Doch der Gilles Muller von 2013 ist sicherlich nicht mit dem von 2017 zu vergleichen. Dazu kommt, dass Lorenzi „kein Hartplatzspezialist ist“, wie der FLT-Vertreter nach dem Sieg gegen Tomic sagte. Dennoch weiß die Nummer eins der FLT durchaus, wer auf der anderen Platzhälfte steht: „Er ist ein Kämpfer, der mir nichts schenken wird.“

Ein ATP-Titel für Lorenzi



Der Rechtshänder aus Siena gibt keinen Ball verloren. Einen hervorstechenden Gewinnschlag gibt es bei ihm nicht. Muller muss bereit sein, viel Geduld aufzubringen. Lorenzi ist eher ein Sandplatzspezialist. Auf diesem Belag gewann der Rechtshänder 2016 in Kitzbühel (A) seinen bislang einzigen ATP-Titel.



Bei den US Open stand er 2016 in der dritten Runde, nach Siegen gegen Carlos Berlocq (ARG) und Gilles Simon (F). Hier unterlag er der damaligen Nummer zwei der Welt, Andy Murray (GB), erst nach vier Sätzen.



Am Montag schaltete Lorenzi in Runde eins den Portugiesen Joao Sousa (50) in vier Durchgängen aus. Muller gewann ebenfalls in vier Durchgängen gegen Bernard Tomic (AUS/146).



Gilles Muller muss besser aufschlagen als gegen Bernard Tomic, um eine Chance zu haben.

