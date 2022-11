Die Nationalmannschaft verliert auch das Rückspiel gegen die Ukraine deutlich. Damit ist die WM-Qualifikation für das FLH-Team beendet.

Handball

Zweite Niederlage für Luxemburgs Handballerinnen

Andrea WIMMER Die Nationalmannschaft verliert auch das Rückspiel gegen die Ukraine deutlich. Damit ist die WM-Qualifikation für das FLH-Team beendet.

Die Handball-Nationalmannschaft der Frauen hat auch ihr zweites Spiel gegen die Ukraine binnen zwei Tagen verloren. In der ersten Runde der WM-Qualifikation unterlagen die Luxemburgerinnen am Mittwoch in der Coque in Kirchberg mit 11:30. Am Vortag hatte das FLH-Team das Hinspiel 13:36 verloren.

Auch in der zweiten Partie waren die Gäste aus Osteuropa von Anfang an klar überlegen, obwohl das erste Luxemburger Tor, das 1:1 durch Lily Melchior, früher fiel als am Dienstag. Schnell lag die einheimische Mannschaft um Kapitänin Tina Welter 1:8 zurück. Zur Halbzeit stand es 5:16.

Nach der Pause dauerte es sieben Minuten bis zum ersten Luxemburger Treffer durch Jennifer Zuk. Sie und die Teamkolleginnen kämpften, doch die Ukrainerinnen vergrößerten den Vorsprung. Nach 40 Minuten stand es 7:20, nach 50 war der Gegner auf einen Abstand von 16 Toren enteilt. Zum Schluss war der Rückstand nicht ganz so hoch wie am Vortag. Beste Werferin der Mannschaft war Mirela Kozar mit drei Treffern.

Die Kampagne für die WM 2023 ist für Luxemburg damit beendet. Die Ukraine zieht in die Gruppenphase der Qualifikation ein. Die WM-Endrunde findet im Dezember 2023 in Dänemark, Norwegen und Schweden statt.

