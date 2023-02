Die Fußball-Nationalmannschaft verliert erneut gegen Malta. Das Team um Kapitänin Laura Miller lag bereits früh in Rückstand.

Zweite Niederlage für die FLF-Frauen

Die Fußball-Nationalmannschaft verliert erneut gegen Malta. Das Team um Kapitänin Laura Miller lag bereits früh in Rückstand.

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft der Frauen hat auch ihr zweites Länderspiel im Jahr 2023 verloren. Die FLF-Auswahl um Kapitänin Laura Miller unterlag am Montag mit 1:3 gegen Malta, nachdem sie bereits am Freitag eine 1:2-Niederlage auf der Mittelmeerinsel hatte hinnehmen müssen.

Im zweiten Testspiel wurden die Luxemburgerinnen im Centenary Stadium in Ta’Qali kalt erwischt. Torhüterin Céline Töpler, die ihr Länderspiel-Debüt gab, musste nach einem Treffer von Kailey Willis (3.') zum ersten Mal hinter sich greifen. Wenig später gelang Willis das 2:0 (12.'). Dann wurde das FLF-Team besser. Amy Thompson (28.') erzielte den Anschlusstreffer.

Doch auch die zweite Halbzeit begann mit einem Gegentor. Die eingewechselte Jade Flask sorgte per Kopf für das 3:1 (50.'). In der Nachspielzeit vergab Ylenia Carabott die Möglichkeit zu einem weiteren Malta-Treffer: Ihr Handelfmeter (90+4.') ging an die Querlatte.

Die Testduelle dienten der Vorbereitung auf die im Herbst beginnende Nations League. Die nächsten Freundschaftsspiele des FLF-Teams sind zwei Heimpartien im April gegen die Auswahl der Färöer Inseln.

