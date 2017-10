(dat) - Die Auslosung hatte es so gewollt: Bereits in Runde eins der BGL BNP Paribas Luxembourg Open trafen zwei der Spitzenspielerinnen aufeinander. Das Duell zwischen Angelique Kerber (D/Weltranglistenposition: 11/Setznummer: 1) und Monica Puig (PUR/69) sorgte bereits am Dienstag für volle Tribünen in Kockelscheuer.

Bereits im Vorfeld stand diese Begegnung im Mittelpunkt des Interesses. Bei der Fragestunde am Montag drehten sich viele Fragen um das Finalduell der beiden Spielerinnen 2016 bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro (BRA). Dieses hatte Puig überraschend in drei Sätzen für sich entschieden. Doch die Puerto Ricanerin gab zu Protokoll, dass „dieses Match jetzt hinter uns liegt. Es wird ein hart umkämpftes Spiel in Kockelscheuer. Ich lebe für diese Begegnungen. Ich werde gerne herausgefordert und spiele mein bestes Tennis gegen die besten Spielerinnen“.

Auch die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber war sich bewusst, dass „es ein schwieriges Match wird. Aber ich weiß, was auf mich zukommt. Unabhängig von der Niederlage in Rio habe ich schon einige Male gegen sie gewonnen. Von daher kann ich mit einer positiven Einstellung in dieses Spiel gehen“.



Beginn um kurz nach 22 Uhr



Es war bereits kurz nach 22 Uhr, als das Duo am Dienstagabend den Center Court in Kockelscheuer betrat. Tennis ist ein unberechenbarer Sport, vor allem wenn es um festgelegte Zeitpläne geht. Drei der fünf Spiele vor dem Kerber-Puig-Duell gingen gestern über drei Sätze und die Zuschauer und die Spielerinnen mussten sehr lange warten. Dennoch waren die Tribünen auch am späten Abend noch gut gefüllt.



Puig war vom Start weg die bessere Spielerin, die mit viel Druck agierte. Und so war es dann nicht verwunderlich, dass sie ihre Leistung von Rio wiederholte und sich nach knapp anderthalb Stunden mit 6:3 und 6:4 durchsetzte.



Puig verließ um 23.40 Uhr den Center Court. Sie hat nun bis Mittwoch 18 Uhr Zeit, um sich auf ihr Zweitrundenspiel gegen die Qualifikantin Alison van Uytvanck (B/88) vorzubereiten.