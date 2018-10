Zweikämpfe, Emotionen, Erfolge

Am Wochenende bot sich den Sportinteressierten ein volles Programm. Die schönsten Fotos.

Am Wochenende bot sich den Sportinteressierten ein volles Programm. Die schönsten Fotos.

In den Mannschaftssportarten wurde am Wochenende alles versucht, um Erfolge einzufahren. Beim internationalen Cyclocrossrennen in Contern taten sich die Luxemburger schwer.



um weitere Bilder zu sehen. Jeff Early und Amicale fügten dem Racing um Scott Morton (r.) die erste Saisonniederlage im Basketball zu. Foto: kuva Résidence um Marlin Mason (r.) feierte gegen Sparta um Philippe Arendt den ersten Saisonsieg. Foto: kuva Beim Differdinger Weiterkommen im Pokal gegen den Racing überragte der eingewechselte Patrick Worré im Elfmeterschießen. Foto: Ben Majerus Strassen um Ralph Schon setzte sich mit 4:1 gegen Rümelingen durch. Foto: kuva Käerjéng um Ricky Borges war gegen Jeunesse um Hakim Menaï (l.) chancenlos. Foto: Stéphane Guillaume Misch Leyder wurde beim internationalen Cyclocrossrennen in Contern bester Luxemburger auf dem 15. Rang. Foto: kuva Vincent Dias dos Santos musste sich mit dem 17. Rang begnügen. Foto: kuva Dea Dautaj und die Handball-Nationalmannschaft der Frauen setzte sich gegen Kosovo durch. Foto: Stéphane Guillaume Howald um Marc Dielissen, Luka Bakic, Ademir Balaban und Irfan Cekic bleibt in der Tischtennis-Meisterschaft eine Klasse für sich. Foto: Stéphane Guillaume Irfan Cekic und seine Teamkollegen mussten noch keine Niederlage hinnehmen. Stéphane Guillaume