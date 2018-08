F91 muss sich nur noch gegen Cluj durchsetzen, um in die Gruppenphase der Europa League einzuziehen. Die Play-offs werden aber alles andere als einfach.

Zwei Spiele bis zur Gruppenphase

"Cluj hat die vergangenen Partien allesamt gewonnen. In der Vorbereitung hatte ich den Eindruck, dass die Mannschaft intakt ist. Das werden zwei harte Spiele", sagt F91-Trainer Dino Toppmöller.



Am Donnerstagabend treffen die Düdelinger im Hinspiel der Play-offs zur Europa League im Stade Josy Barthel (20 Uhr) auf den rumänischen Meister. Eine Woche später findet in Cluj-Naporca das Rückspiel statt (19 Uhr Luxemburger Zeit).

Gruppenphase als Ziel



Nachdem sich F91 eindrucksvoll gegen den polnischen Champion Legia Warschau durchgesetzt hatte, steht das Team zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte in den Play-offs. Nun möchten Toppmöller und seine Schützlinge in die Gruppenphase.

"Das ist wohl eine einmalige Chance. Wer weiß, wie es nächstes Jahr aussehen wird. Es ist so schwer, bis in die Play-offs zu kommen. Da wir es jetzt so weit geschafft haben, wollen wir gegen Cluj gewinnen", meint der Trainer.



Toppmöller geht nicht von Torfestivals aus: "Ich rechne mit torärmeren Spielen. Cluj wird nicht direkt das Risiko suchen, sondern eine kontrollierte Offensive an den Tag legen. Es werden ganz andere Spiele als gegen Legia. Beide Mannschaften werden sich vermutlich zunächst abtasten. Wir wollen nicht ins offene Messer laufen, sondern erst einmal abwarten, wie sich die Partie entwickelt."

Dino Toppmöller hat sein Team auf Cluj vorbereitet. Foto: Ben Majerus

Der gelbgesperrte Jordanov darf nicht zum Einsatz kommen, dafür kann Schnell wieder spielen. Der 32-Jährige soll zurück in die Innenverteidigung rücken, Malget dafür als Rechtsverteidiger auflaufen. "Er hat bei uns schon oft auf der Position gespielt, deshalb ist das am naheliegendsten", so der F91-Trainer.



Die Düdelinger sind selbstbewusst, auch wenn es gegen Cluj wohl schwer wird. "Wir müssen so weitermachen wie bisher. Diszipliniert spielen und Spaß haben. Wir können nur gewinnen", sagt Verteidiger El Hriti.