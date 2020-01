Beim Novotel-Cup im Volleyball fuhren die Luxemburger Teams am Samstag ungefährdete Siege ein.

Zwei Siege für Luxemburger Teams

Joe TURMES Beim Novotel-Cup im Volleyball fuhren die Luxemburger Teams am Samstag ungefährdete Siege ein.

Für die Luxemburger Teams läuft es beim Novotel-Cup in der Coque weiterhin optimal. Am Samstag besiegten die Männer England mit 3:0. Nach einem umkämpften ersten Satz (25:22) ließen die Schützlinge von Trainer Pompiliu Dascalu in der Folge nichts mehr anbrennen (25:15, 25:18).

Die Frauen von Trainer Herman Vleminckx ihrerseits hatten keinerlei Probleme mit Schottland (25:16, 25:21, 25:15).

Am Sonntag stehen zwei Duelle mit Island an: Die Frauen sind von 15 Uhr und die Männer von 17.30 Uhr an gefordert.