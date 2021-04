Für Tommy Wirtz wird es eine Rückkehr sein. Begleitet wird er von einem Landsmann des HB Esch.

Zwei Luxemburger Handballer wechseln nach Saarlouis

Seit rund einem Monat ist bekannt, dass Handball-Nationalspieler Tommy Wirtz nicht länger für die DJK Rimpar Wölfe auf Torejagd gehen wird. Nach einer Saison verlässt der 28-Jährige den deutschen Zweitligisten.

Nun ist auch klar, welches Trikot Wirtz in der kommenden Spielzeit trägt: Er kehrt zur HG Saarlouis zurück und spielt demnach zukünftig wieder eine Liga tiefer. Dies gab der Verein am Freitag auf seiner Internetseite bekannt.

„Der Kontakt zu ihm ist nie abgerissen. Er hat sich in Saarlouis immer sehr wohl gefühlt und wird in der kommenden Saison eine wichtige Rolle in unserem Team spielen. Den Fans ist Tommy bereits als pfeilschneller, treffsicherer Linksaußen bekannt, er wird aber auch auf Rückraum Mitte eingesetzt werden, was unserem Team eine höhere Flexibilität bietet“, wird Trainer Philipp Kessler zitiert.

Ich kann es kaum erwarten meine alten Teamkollegen wiederzusehen. Tommy Wirtz

Und Wirtz ergänzt: „Ich freue mich, dass wir uns einigen konnten und meiner Rückkehr jetzt nichts mehr im Weg steht! Außerdem kann ich es kaum erwarten meine alten Teamkollegen wiederzusehen, in der Stadtgartenhalle zu spielen und die HGS beim Erreichen ihrer Ziele zu unterstützen.“

Wirtz hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Das gilt auch für den 20-jährigen Landsmann und Teamkollegen in der Nationalmannschaft Adel Rastoder vom HB Esch.

Kessler setzt große Hoffnungen in den 1,95 m großen Sportsoldaten: „Adel ist ein talentierter, junger und ehrgeiziger Rückraumspieler, der in der Abwehr unseren Innenblock verstärken wird und im Angriff im Zweikampfverhalten seine Qualitäten hat. Seine Zielstrebigkeit und Leistungsbereitschaft sind beste Voraussetzungen, um in Saarlouis den nächsten Schritt im Leistungshandball zu gehen. Wir freuen uns auf ihn.“

Mit Gilles Thierry spielt auch aktuell bereits ein Luxemburger für den Handballverein aus Saarlouis.

