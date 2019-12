Bei der Kurzbahn-EM in Glasgow überzeugt das luxemburgische Schwimmteam bereits am ersten Tag. Sprinter Julien Henx ist besonders schnell.

Zwei Landesrekorde für die Schwimmer

Jan MORAWSKI Bei der Kurzbahn-EM in Glasgow überzeugt das luxemburgische Schwimmteam bereits am ersten Tag. Sprinter Julien Henx ist besonders schnell.

Luxemburgs Schwimmer sind in Topform: Am ersten Tag der Kurzbahn-EM in Glasgow hat das FLNS-Team zwei neue Landesrekorde aufgestellt. Dabei machte vor allem die 4 x 50 m Freistilstaffel der Männer eine gute Figur.

Julien Henx, Rémi Fabiani, Raphaël Stacchiotti und Max Mannes erreichten am Mittwoch in der neuen Rekordzeit von 1.28'84'' den 15. Platz. Sprinter Julien Henx stellte als Startschwimmer in 21,78'' ebenfalls eine Bestmarke auf. Vorlaufschnellste Nation war Russland in 1.25'07''.