Zwei Landesrekorde für Brandenburger

Pit Brandenburger trumpfte am vorletzten Tag der Kurzbahn-Weltmeisterschaft im Schwimmen noch mal richtig auf.

Am vorletzten Tag der Kurzbahn-Weltmeisterschaft im Schwimmen im chinesischen Hangzhou verbesserte Pit Brandenburger die Landesrekorde über 800 und 1.500 m Freistil gleich im Doppelpack. Der 23-Jährige hatte im 1.500-m-Rennen eine Durchgangszeit von 8'07''96 bei 800 m und stellte somit eine neue Bestmarke auf. Trotz Atembeschwerden konnte der Sportsoldat das Tempo halten und schlug nach 1.500 m in neuer Rekordzeit von 15'25''72 an.