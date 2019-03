Zwei Freunde, ein Titel

Philippe Gutenkauf trifft mit Etzella im Pokalfinale zum zweiten Mal auf Yann Wolff und Amicale. Im Videointerview sprechen die Basketballer über das Endspiel und ihre Freundschaft.

Am Samstagabend (20.15 Uhr) findet in der Coque in Kirchberg das Pokalendspiel im Basketball statt.



Philippe Gutenkauf und Etzella gehen als Favorit ins Duell mit Amicale. Doch die Steinseler um Yann Wolff wollen ihren Titel verteidigen. Im Videointerview diskutieren die beiden Freunde über das für sie ganz besondere Duell.