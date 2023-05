Die zehnte Ausgabe der Tennis Classics geht am 8. Februar 2024 über die Bühne. Vier interessante Spieler werden in Bartringen aufschlagen.

Sport 4 Min.

Tennis Classics

Zwei alte Bekannte und zwei Neulinge kommen nach Luxemburg

Die Fans der BMW TTL Tennis Classics, wie die Veranstaltung mittlerweile mit komplettem Namen heißt, dürfen sich freuen. Das lange Warten wird in rund neun Monaten ein Ende haben. Denn das Datum der nächsten Ausgabe des Tennisevents, bei dem vier ehemalige Topspieler ihr immer noch beeindruckendes Repertoire und Können unter Beweis stellen, steht fest.

Am 8. Februar 2024 ist es soweit. Dann wird im Centre Atert in Bartringen erneut Tennis vom Feinsten geboten, wobei sich präzise Schläge und feine Volleys mit Showeinlagen und nicht ganz so ernst gemeinten Momenten abwechseln werden. Mansour Bahrami, David Ferrer, Tommy Haas und Mats Wilander werden dafür sorgen, dass das Publikum auf seine Kosten kommt.

Im kommenden Jahr endet eine dreieinhalbjährige Durststrecke. Denn eigentlich sollte die zehnte Ausgabe des Showturniers bereits im September 2020 über die Bühne gehen. „Doch dann machte uns die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Unser Event wurde abgesagt, auf 2021 verschoben, nochmals abgesagt. Zusätzlich brachten Schäden im Anschluss an eine Überschwemmung im Centre Atert die Organisation ins Stocken. Die Reparaturarbeiten verzögerten sich wegen der Pandemie und wir mussten geduldig sein. Theoretisch hätten wir woanders hingehen können. Doch das war nie ein Thema. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Bartringen funktioniert seit der Premiere 2011 hervorragend. Das wollten wir honorieren“, erzählt Turnierdirektor Raymond Haag anlässlich der Pressekonferenz zur Vorstellung des Showturniers.

Mansour ist einfach eine Persönlichkeit. Sein Schabernack auf dem Platz macht auch den Reiz der Tennis Classics aus. Raymond Haag

Schließlich ist die Wahl auf Februar 2024 gefallen. Mit an Bord sind genau die vier Spieler, die auch bereits für 2020 ihre Zusage gegeben hatten. „Das freut uns ganz besonders. Wir haben ihnen in der jüngeren Vergangenheit öfter mitteilen müssen, dass wir noch nicht bereit seien. Wir kommunizierten sehr offen. Das Feedback war stets ein positives. Sie haben uns vertraut“, erklärt Haag stolz.

Die Namen der vier anwesenden Tennisspieler können sich sehen lassen. Sie reihen sich nahtlos in die Liste der Spieler ein, die seit 2011 bei den Tennis Classics aufgetreten sind: Björn Borg, Goran Ivanisevic, Ilie Nastase, Henri Leconte, Thomas Muster, Yannick Noah und Michael Stich sind nur einige der ehemaligen Topspieler, die schon dabei waren.

Bahrami als Dauergast

Bahrami ist ein alter Bekannter. Er darf nicht fehlen. Der 67-jährige Iraner, der auch die französische Nationalität besitzt, hat noch keine Ausgabe der Tennis Classics verpasst. „Manche Leute fragen uns, warum wir wieder Bahrami nehmen. Aber wäre er nicht dabei, würden noch viel mehr Menschen fordern, er müsse zurückkehren. Mansour ist einfach eine Persönlichkeit. Sein Schabernack auf dem Platz macht auch den Reiz der Tennis Classics aus“, ist sich Haag ganz sicher.

Mats Wilander hat sein Können schon in Luxemburg unter Beweis gestellt. Foto: Stéphane Guillaume

Wilander kennen die Tennisfans hierzulande ebenfalls: Und das nicht nur aus dem Fernsehen, wo er als Experte bei Eurosport mit genauen Analysen und pointierten Kommentaren überzeugt. Der Schwede war schon viermal bei den Tennis Classics dabei. Während Bahrami in seiner aktiven Zeit als Profi auf der ATP-Tour keine großen Erfolge aufzuweisen hat, sieht das bei Wilander ganz anders aus: Die ehemalige Nummer eins der Welt hat insgesamt 33 Turniere gewonnen, darunter sieben Grand-Slam-Turniere.

Haas wird im kommenden Jahr seine Premiere in Luxemburg feiern. Der heute 45-Jährige spielte noch bis 2017 auf der ATP-Tour und hat dort einige Erfolge aufzuweisen. Der Deutsche mit der beneidenswerten einhändigen Rückhand war immerhin die Nummer zwei der Welt und stand viermal im Halbfinale eines Grand-Slam-Turniers. 15 Turniere hat er auf der ATP-Tour gewonnen. Es hätten mehr werden können, doch Haas wurde immer wieder von langwierigen Verletzungen ausgebremst.

Tennis ist meine Leidenschaft. Manche sagen, ich sei verrückt. Raymond Haag

„Tommy ist ein feiner Kerl – ganz einfach ein netter und zugänglicher Junge. Das ist für uns als Veranstalter wichtig. Schließlich sind wir nicht unbedingt darauf aus, uns neben dem Platz mit den Starallüren unserer Spieler zu beschäftigen“, sagt Haag über den heutigen Turnierdirektor des Masters in Indian Wells (USA).

Ferrer komplettiert das Quartett. Der 41-jährige Spanier beendete seine Karriere erst 2019. „2020 wäre er noch topfit gewesen. Aber ich kann ihnen vergewissern, dass er auch jetzt immer noch in Form ist“, verrät Haag. Ferrer hat 27 Turniere auf der ATP-Tour gewonnen. Dazu stand er 2013 im Finale der French Open und unterlag seinem Landsmann Rafael Nadal.

Das Starterfeld lässt sich demnach sehen. „Tennis ist meine Leidenschaft. Manche sagen, ich sei verrückt. Ich war unzählige Male bei den French Open und auch in Wimbledon. Da habe ich die richtigen Menschen kennengelernt“, erzählt Haag.

Bahrami ist ebenfalls nicht unschuldig an der Zusammensetzung des Spieler-Quartetts. „In der Tenniswelt kennt er jeden. Wenn man mit ihm über einen Spieler spricht, kramt er sofort die Telefonnummer hervor. Er hilft uns dementsprechend ein wenig in einer gewissen Managerrolle. So nehmen die Dinge ihren Lauf. Er kommt auf uns zu und erwähnt, was der Spieler als Antrittsgage haben möchte und wir überlegen uns, ob wir das so machen können.“

Gespielt wird am 8. Februar 2024 ein Doppel: Wilander und Ferrer bilden eine Paarung, Haas und Bahrami stehen ihnen auf der anderen Seite des Netzes gegenüber.

Bei Mansour Bahrami kommt der Spaß auf dem Platz nie zu kurz. Foto: Getty Images

Eines liegt Haag ganz besonders auf dem Herzen: „Ein großes Dankeschön geht an die Partner. Es ist schön zu wissen, dass sie auch in schwierigeren Zeiten an unserer Seite stehen. Wir haben trotz der langen Pause neue Sponsoren hinzugewonnen, andere haben ihr Engagement aufgestockt. Das freut uns.“

1.200 Leute passen ins Centre Atert. Alle Plätze sind nummeriert. Wer Tickets (200 Euro pro Ticket) haben möchte, sollte sich beeilen. Alle wichtigen Informationen sind auf der Internetseite tennisclassics.lu zu finden. Die Vorfreude steigt. Eine Warterei von dreieinhalb Jahren ist auch mehr als genug.

