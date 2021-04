Die Wiltzer Mannschaft hat weiterhin mit vielen Corona-Fällen zu kämpfen. An Fußball ist nicht zu denken.

Zwangspause für Wiltzer Fußballer

Joe TURMES Die Wiltzer Mannschaft hat weiterhin mit vielen Corona-Fällen zu kämpfen. An Fußball ist nicht zu denken.

Die Spieler der Wiltzer Fußball-Mannschaft befinden sich angesichts von sieben Corona-Fällen bis kommenden Mittwoch in Quarantäne. Damit kann das Team nicht am Sonntag gegen Differdingen und am Mittwoch bei Tabellenführer Fola antreten.

Die Probleme und Sorgen des FC Wiltz Den FC Wiltz leidet aufgrund von Corona-Fällen und Verletzungen. Gegen Niederkorn verliert der arg gebeutelte Aufsteiger.

Bereits am Mittwoch war das Auswärtsspiel bei Titus Petingen abgesagt worden. Damit muss der Europapokalaspirant nun bereits drei Nachholspiele absolvieren.





