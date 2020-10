Die hohen Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen haben Konsequenzen für die Sportler hierzulande. In vielen Sportarten ist erst einmal Pause.

Zwangspause für viele Sportler

Die hohen Zahlen bei den Corona-Neuinfektionen haben Konsequenzen für die Sportler hierzulande. In vielen Sportarten ist erst einmal Pause.

Der Regierungsrat hat entschieden: Aufgrund der stark angestiegenen Corona-Infektionszahlen wird der Spielbetrieb hierzulande nur noch in der höchsten Klasse der jeweiligen Sportart weiterlaufen.

Der Gesetzestext wird am Wochenende ausgearbeitet. Am Montag steht eine Sitzung der Gesundheitskommission des Parlaments an. Auch der Staatsrat wird den Text erhalten. In Kraft tritt der Text nach der Abstimmung im Parlament.

Die Mannschaften aus der höchsten Spielklasse dürfen normal trainieren. Hier gilt keine Maskenpflicht. Diese gilt bei Versammlungen von mehr als vier Personen. In diesem Sinne dürfen auch andere Mannschaften trainieren, wenn maximal vier Personen beim Training sind.

Bei den Spielen sind maximal 100 Zuschauer zugelassen. Hier gilt weiterhin Maskenpflicht und zwei Meter Abstand halten.

Zuletzt war es zu vielen Absagen gekommen. In der Basketball- und Fußballmeisterschaft mussten gleich mehrere Partien verlegt werden, auch im Handball hätten nicht alle Spiele ausgetragen werden können.

„Wir wollen das gesellschaftliche Leben am Laufen halten. Deshalb haben wir entschieden, den Sport in den oberen Ligen weiterlaufen zu lassen“, so Gesundheitsministerin Paulette Lenert.



