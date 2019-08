F91 will nach dem Einzug in die Gruppenphase der Europa League nun auch in der BGL Ligue überzeugen. Im Heimspiel gegen Racing wartet allerdings eine hohe Hürde.

Sport 2 Min.

Zurück im Alltag

Auf F91 wartet nach der sensationellen Qualifikation für die Gruppenphase der Europa League nun wieder der Alltag. In der BGL Ligue soll in diesem Jahr der fünfte Meistertitel in Serie eingefahren werden. Dies könnte allerdings kompliziert werden. Am Montag verlor Düdelingen mit 0:2 beim Konkurrenten aus Niederkorn. F91 weist nun bereits sieben Punkte Rückstand bei einem Spiel weniger auf den FC Progrès Niederkorn auf.

"Wir sind in der BGL Ligue noch etwas auf Entdeckungsreise. Für uns kann jedes Spiel gefährlich sein, auch weil eine Niederlage immer gleichbedeutend mit einer Katastrophe ist. Dass wir die Gruppenphase der Europa League erreicht haben, kann uns mental helfen", betont Trainer Emilio Ferrera.

In der vergangenen Saison war die Konstellation ähnlich: Düdelingen ließ zu Beginn der Saison viele Punkte, konnte danach aber noch souverän den Meistertitel einfahren. Der Unterschied zur vergangenen Saison besteht allerdings darin, dass damals das Aufgebot von F91 in der Breite besser war. Man darf gespannt sein, ob Ferrera weiterhin stark rotieren lassen wird. Im Gegensatz zum Weiterkommen gegen Ararat-Armenia werden der verletzte Delgado und der gesperrte Natami am Sonntag fehlen.

Racing will nach dem Befreiungsschlag nachlegen

Die Frage nach der Aufstellung des Gegners stellt sich auch der neue Racing-Trainer Régis Brouard. „Bei F91 weiß man nie, wer letztlich auflaufen wird.“ Der 52-Jährige hatte mit dem souveränen 3:0-Erfolg bei Hostert einen Einstand nach Maß. "Dieser Sieg war wichtig für das Selbstvertrauen meiner Mannschaft." Er hofft, dass sein Team nun beim amtierenden Doublésieger in der Erfolgsspur bleibt. "Wir müssen weiter punkten, da wir einen Rückstand auf die obere Tabellenregion aufweisen."

Brouard hofft, dass in einer ersten Phase die Ergebnisse stimmen. In einer zweiten Phase soll dann auch die Spielweise überzeugen. "Es wird Zeit benötigen, bis die Spieler meine Ideen umsetzen." Racing kommt die Länderspielpause nach dem Aufeinandertreffen mit F91 gelegen. "Wir können dann den Fokus auf bestimmte Aspekte legen und an einem guten Gleichgewicht zwischen Abwehr und Angriff arbeiten."

Klar ist: Racing muss seine Leistungsgrenze erreichen, um den dritten Platz zu belegen und damit in den Europapokal einzuziehen.

Programm

Am Samstag:

18.00: Rosport – Niederkorn

19.00: Rodange – Jeunesse

Am Sonntag:

16.00: F91 – Racing

16.00: Differdingen – Etzella

16.00: Fola – Titus Petingen

16.00: Strassen – Hostert

16.00: Mondorf – Mühlenbach