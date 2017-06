(bob) - Chris Philipps' Zukunft ist ungewiss. Der 22-jährige Nationalspieler erlebte beim FC Metz wieder einmal eine für ihn persönlich enttäuschende Saison. Auf der Suche nach mehr Spielpraxis könnte der Mittelfeldspieler den französischen Erstligisten noch im Sommer verlassen, bis dato gibt es allerdings noch keine fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem anderen Verein.

Philipps, der in der vergangenen Spielzeit vier Mal in der Ligue 1 zum Einsatz kam, hatte bereits angekündigt, sich mit seinem Berater und den Clubverantwortlichen zusammenzusetzen, um für alle Parteien die bestmögliche Entscheidung zu treffen.

Interesse ohne Angebot



Beim FC Metz bzw. zuvor als Leihspieler bei Preußen Münster konnte Philipps gelegentlich auf sich aufmerksam machen, sodass auch nun wieder einige Vereine Interesse signalisiert haben. Das Testspiel der FLF-Auswahl gegen Albanien (2:1) am 4. Juni sahen sich u. a. Scouts des 1. FC Kaiserslautern an, die neben Philipps offenbar auch David Turpel beobachtet haben.

Weil es jedoch auch dort keine konkreten Gespräche gab, kehrt Philipps zunächst zurück nach Metz, wo er ab dem kommendem Dienstag in die Saisonvorbereitung einsteigen wird. Aufgrund der Länderspiele sind er und Vincent Thill nicht von Anfang an dabei. Das erste Training der Metzer fand bereits am vergangenen Samstag statt. Der Verein startet am ersten Augustwochenende vor heimischer Kulisse gegen Guingamp in die Saison. Ob Philipps dann noch bei den Franzosen aktiv ist, bleibt weiterhin offen.